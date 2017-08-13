شرطة جدة تُخلي سبيل “الراقص في الإشارة”

متابعات – فجر

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي بن عطية القرشي أنه ، إلحاقا للتصريح الصحفي الذي تضمن تداول مقطع فيديو يظهر به شاب صغير السن يتراقص على أنغام الموسيقى في احد الشوارع العامة بمحافظة جدة ، فعليه باشرت جهة الاختصاص بشرطة محافظة جدة المعالجة الفنية لمقطع الفيديو حيث تبين أنه نشر منذ عام ، حددت هوية ذلك الشاب و اتضح أنه مقيم نظامي من جنسية عربية يبلغ من العمر (14) سنة أحضر مع والده واخذ التعهد على والده بالمحافظة على ابنه واحترام الذوق العام وأخلي سبيله فوراً وحفظت الدعوى والله الموفق.