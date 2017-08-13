الهيئة العامة للإحصاء تطلق “الروزنامة” الإحصائية لموسم الحج

متابعات – فجر

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ، أوضحت خلالها مواعيد النشر الخاصة بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، إضافة إلى إحصاءات حجاج الداخل والخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أنَّ الروزنامة الإحصائية من خلال ما تحتويه من إحصاءات وأرقام تهدف إلى إبراز الجهود التي تقدمها أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة لضيوف الرحمن، سيعلن عنها تباعاً ابتداءَ من ثاني أيام شهر ذي الحجة الحالي، تتضمن إحصاءات الخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن ، وإحصاءات الخدمات العامة ، وإحصاءات خدمات قطاع النقل ، وإحصاءات خدمات الاتصالات ، ونشر لأعداد الحجاج القادمين إلى مكة من الداخل والخارج بشكل محدث ويومي إلى أن يتم إعلان إجمالي عدد الحجاج مساء يوم عرفة التاسع من ذي الحجه بإذن الله

أضاف المفرج أن الهيئة ستصدر النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج صباح العيد العاش من شهر ذي الحجة 1438هـ وأن جميع هذه المعلومات هي متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة ويمكن للجميع الاطلاع عليها في مواعيدها المحددة.

من جهة أخرى كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ أعمال حصر الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة قد بدأت فجر اليوم الأربعاء الأول من ذي الحجة عن طريق أكثر من 450 باحث إحصائي وإداري وفني من منسوبي الهيئة موزعين على جميع المراكز الرئيسية في مكة والمدنية وجدة والطائف ويعملون على مدار 24 ساعة حتى مغيب شمس يوم عرفة الخميس القادم التاسع من شهر ذي الحجة

ودعت الهيئة جميع الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة في جميع مراكز حصر أعداد الحجاج هذا العام وهي مركز طريق (مكة – جدة السريع) و مركز طريق (مكة – جدة القديم ومركز التنعيم ( الطريق الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة) ومركز الشرائع (الطريق الواصل بين مدينة مكة المكرمة ومدينة الطائف مروراً بالسـيل) ومركز الكر الطريق الواصل بين مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا) و مركز الجنوب (طريق الليث – جازان بالقرب من قرية السعدية) إضافة إلى مراكز إحصاءات الحج المُساندة بمدينة جد في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة النقل الجماعي إضافة إلى بعض المواقع الأخرى بمدينة جدة، ومركز المدين (أبيار علي وعشيرة) ومركز الطائف (السيل الكبير).