190 مركزاً صحياً لخدمة المراجعين خلال إجازة الأضحى بالرياض

متابعات – فجر
حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم (الأربعاء 23 أغسطس 2017م)، أوقات العمل في 190 مركز للرعاية الصحية الأولية للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك داخل المدينة ومحافظات المنطقة لخدمة المراجعين.
واعتمدت المديرية، تكليف بعض مراكز الرعاية الأولية لـ (١٦) ساعة ولـ (24) ساعة.
ودعا مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور حسن كريري كافة المكلفين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ١٤٣٨ لتقديم أرقي الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين وأن يكونوا عند مستوى تطلعات قيادات الصحة والمواطن
يذكر أن تلك التكليفات تأتي حرصاً من صحة الرياض ممثلة في الادارة المساعدة للصحة العامة باستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وطالبي الخدمة.