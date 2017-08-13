متابعات – فجر

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صرف دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة، اليوم (الأربعاء 23 أغسطس 2017م)، أنه من المتوقع أن تشمل الدفعة الجديدة أكثر من 40 أل حالة موافَق للصرف لها من قوائم الانتظار وفقًا لأقدمية التقديم على البرنامج.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرف منذ شهر رمضان المبارك ثلاث دفعات، دفعتين صرفت في رمضان عن شهري رمضان وشوال، والثالثة صرفت مطلع الشهر الجاري، حيث شملت الدفعات الثلاث أكثر من 124 ألف حالة.

يذكر أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة، الذي يُعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي، يتمثل في تحسين الظروفالمعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي، أو غيرهم، وفق ضوابط معينة، وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.