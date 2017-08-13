“المدني” يُنفّذ فرضيات لمواجهة المخاطر أثناء وجود الحجيج في المشاعر

واس – فجر

بدأت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام، ممثلة في شؤون العمليات والحماية المدنية، بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة والنوعية لموسم الحج، وإجراء الفرضيات التدريبية العملية لمواجهة عدد من المخاطر الافتراضية التي قد تقع أثناء وجود الحجيج في مشاعر منى ومزدلفة وعرفات.

ونفذت شؤون العمليات والحماية المدنية فرضية لمواجهة الاخطار المُحتملة بمشاركة وحدات الدفاع المدني المتخصصة وفرق الإخلاء الطبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، للوقوف على جاهزية الاستعداد لمواجهة مثل هذه النوعية من المخاطر، بما في ذلك خطط الدعم والإسناد.

و تنفذ قوات الدفاع المدني غدا فرضية بالمنطقة المركزية في العاصمة المقدسة لمواجهة احتمالات انهيار مبنى مأهول بالحجاج، فيما يتواصل برنامج الفرضيات بتنفيذ فرضية بعد غد للتصدي لاحتمالات وقوع تدافع الحجاج، وذلك في نهاية شارع صدقي من جهة منشأة جسر الجمرات، وفي صباح السبت القادم تنفذ قوات الدفاع المدني فرضية لمواجهة فرضية حريق كبير بمخيمات بمشعر عرفات والواقعة بجوار محطة القطار (عرفات 2)، كما تقيم فرضية خاصة بمخاطر تدافع الحجاج في محطة القطار (مزدلفة 2) بمشعر مزدلفة إضافة إلى اقامتها بمقر قوة الطوارئ والإسناد بالحج، تمريناً مشتركاً بين مراكز ووحدات المواد الخطرة المشاركة بمهمة الحج من الدفاع المدني، والفصيل الكيميائي من وزارة الدفاع ومشاركة وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني والمستشفيات الخاصة، حيث يتضمن التمرين تنفيذ فرضية استخدام مادة كيميائية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن هذه الفرضيات الميدانية النوعية تأتي ضمن الخطة التدريبية لقوات الدفاع المدني المشاركة في مهمة الحج للوصول لأعلى درجات

الجاهزية لجميع الوحدات والفرق الميدانية لأداء مهامها في مجال الإطفاء والإنقاذ المائي والسلامة والإسعاف وغيرها من أعمال الدفاع المدني.

كما تمثل هذه الفرضيات اختبار للآليات والمعدات من خلال برامج التدريب التنشيطي للوحدات في مواقع تمركزها بالمشاعر، بما يتناسب مع المهام المنوطة بها، كذلك من خلال الفرضيات التطبيقية التي يشارك فيها فريق تدريب الدفاع المدني بالحج، والعملية التي تنفذها تحت إشراف عمليات الدفاع المدني، وإدارة الحماية المدنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أنه بجانب هذه الفرضيات تنظم دورات تدريبية يومية على رأس العمل للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية لدى جميع فرق ووحدات الدفاع المدني بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن.