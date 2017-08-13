رسمياً.. التعاون يظفر بخدمات “عبدالرحمن الدوسري” بطريق الإعارة

متابعات – فجر

أنهت إدارة التعاون التوقيع رسمياً مع لاعب وسط النصر عبدالرحمن الدوسري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة عقب توصية مدرب الفريق البرتغالي جوزيه غوميز، وتمت الصفقة بدعم الرئيس الفخري للتعاون تركي آل الشيخ والمجلس التنفيذي وإدارة النادي، مثل التعاون في مراسم التوقيع عضو مجلس الادارة عبدالعزيز الروضان واللاعب ووكيله عبدالرحمن الخنين.

من جهته قدم رئيس التعاون محمد القاسم جزيل شكره للرئيس الفخري آل الشيخ ولأعضاء المجلس التنفيذي على دعمهم الكبير والسخي للتعاون وكل ما من شأنه رقي هذا الكيان بشتى ألعابه، مقدماً القاسم شكره لرئيس ادارة النصر الأمير فيصل بن تركي واصفاً تعامله بالمثالي.