ولادة آمنة لثلاثة توائم بنجران

متابعات_فجر

أوضحت صحة نجران أن مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة استقبل سيدة في العقد الرابع من العمر حامل للمرة الخامسة في 32 أسبوعاً بثلاثة توائم في حالة ولادة ومجيء الأجنة، اثنين بالمقعدة والثالث بالرأس، وعلى الفور تم التدخل الجراحي بإجراء عملية قيصرية طارئة ناجحة، وتم استقبال الأجنة وتطبيق إجراءات السلامة الإلزامية لهم حسب السياسات والإجراءات المعتمدة، طبقا لمعايير الجودة الوطنية ونقلهم بأمان إلى وحدة رعاية حديثي الولادة بالمستشفى تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي مؤهل .

وبينت صحة نجران أنه تم متابعة حالة الأم وتقرر خروجها في حالة تحسن ومتابعة حالة التوائم الثلاثة، حيث أن حالتهم العامة مستقرة تحت الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة والرضاعة لإكسابهم الوزن والنمو الوظيفي .