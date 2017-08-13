ترشيح 408 كوادر للعمل في مدارس تعليم الكبار بالمدينة المنورة

متابعات_فجر

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم ،ترشيح 408 معلمين ومديرين للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي المقبل .

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار علي بن حميد السهلي، أن عملية الترشيح جاءت وفقاً لرغبات وطلبات المتقدمين ، حيث تم إجراء المفاضلة بين المتقدمين طبقاً للضوابط والأنظمة الرسمية ، مضيفاً أن المرشحين تم توجيههم للعمل في 35 مركزاً من مراكز محو الأمية , و 11 مدرسة متوسطة ليلية , و 10 مدارس ثانوية ليلية ، منوهاً بجهود منسوبي إدارة تعليم الكبار في هذا الشأن .

ودعا السهلي المتقدمين للاطلاع على أسماء من رشح منهم عبر الرابط http://www.madinaedu.gov.sa