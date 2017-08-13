مستشفى الملك عبدالله في بيشة يستقبل 2706 مراجع للفحص قبل الزواج خلال عشرة أشهر

متابعات_فجر

ذكرت “صحة بيشة” ان عدد الذين أجري لهم فحص ما قبل الزواج بمستشفي الملك عبدالله بمحافظة بيشة بلغ عددهم ( 2706 ) مراجع خلال العشرة أشهر من هذا العام 1438هـ.

ويعتبر برنامج فحص ما قبل الزواج من البرامج الوطنية التوعوية الذي يهدف في المقام الاول الى الحد من انتشار بعض امراض الدم الوراثية (التلاسيميا – المنجلي ) وبعض الامراض المعدية كما يهدف الي نشر ثقافة مفهوم الزواج الصحي الشامل .

الجدير بالذكر ان الفحص يظهر حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين اسرة سليمة تستطيع بمشيئة الله من إنجاب ابناء اصحاء وسعداء