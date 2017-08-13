مؤسسة مطوفي الدول العربية تبحث خدمات 24 ألف حاج مع وزير الأوقاف اليمني

متابعات_فجر

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان , بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور أحمد العطية لمناقشة آلية إسكان الحجاج اليمنيين بالمشاعر المقدسة والخدمة المقدمة في المخيمات المخصصة لهم والبالغ عددهم (24) ألف حاج يمني ، بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف عبدالرزاق حسنين ، وعضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المقدسة المهندس المطوف “محمد بن إبراهيم بانه” ، وذلك بمكتبه ببرج مطوفي الدول العربية 1 بحي أم الجود.

وفي بداية اللقاء رحب قطان بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد العطية وبقدوم الحجاج اليمنيين لأداء نسكهم ، مشيراً إلى أن المؤسسة تتشرف بتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام ، بما يتوازى مع الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – خدمة لضيوف الرحمن ، مؤكداً أهمية الالتزام بالمسار الإلكتروني, والتقيّد ببرنامج التفويج لمنشأة الجمرات, وإبقاء بما نسبته 50 % من عدد الحجاج ليوم 13 من ذي الحجة بمشعر منى ، مثمناً تعاون رئيس بعثة الحج اليمنية وأعضاؤها مع المؤسسة .

وبين معالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني من جانبه , أن جميع الحجاج اليمنيين لهذا العام 1438هـ وصلوا إلى أراضي المملكة عبر منفذ الوديعة وقوبلوا بكل حفاوة وتقدير ، مثمناً الخدمات والامكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله- ووفرتها للحجاج اليمنيين ، مشيداً بتعاون الجهات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين ممثلة في وزارة الحج والعمرة ، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية .

وأفاد معاليه أنه جميع الحجاج اليمنيين قدمت لهم التوعية بنسك الحج والأنظمة المعمول بها في المملكة من خلال البرامج التوعوية التي تم تقديمها في القنوات الفضائية اليمنية والدورات التوعوية قبل القدوم للحج ، عاداً ما تقوم به المملكة من مشروعات تطويرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وما تبذله من جهود لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام دليلاً صادقاً على إيمانها العميق بالرسالة العظمى التي أوكلها الله عز وجل لولاة أمرها وشعبها المخلص تجاه الحجاج.

وعلى الصعيد ذاته , زار معالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني والوفد المرافق له بصحبة المطوف عبد الرزاق حسنين , إدارة المشاعر المقدسة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود ، وكان في استقباله المهندس المطوف “محمد بن إبراهيم بانه” ، الذي أطلع معاليه على الخدمات التي تقدمها الإدارة والمساحات المخصصة للحجاج اليمنيين بمشعري عرفات ومنى , كما قدم له شرحا عن إدارة المشاعر المقدسة , مبيناً أنه تم تقسيم عمل إدارة المشاعر المقدسة إلى خمسة أقسام بسبب تعدد مهام وطبيعة عملها المتمثل في أقسام المكتب الهندسي ، بشأن إعداد الخرائط على أرض الواقع وتوزيع المساحات في مشعري عرفات ومنى على مكاتب الخدمة الميدانية وفق إعداد الحجاج الذين يقوم بخدمتهم ، مفيدا أن هناك مراكز ميدانية في مشعري عرفات ومنى ، استقطب فيها العديد من الكوادر البشرية ذات التأهيل العالي التي تعمل من خلال أحدث التقنيات لتوزيع المساحات المخصصة لكل بعثة حج.

ولفت المهندس بانه الانتباه إلى أن المساحات المخصصة لهذا العام 1438هـ للحجاج اليمنيين بلغت في مشعر عرفات نحو 46 ألف متر مربع ، وفي مشعر منى بلغت 26 ألف متر مربع .

وأشاد عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر المطوف عبدالرزاق حسنين من جانبه , بتعاون البعثة اليمنية مع القطاع ، مشيراً إلى أن القطاع يتشرف بخدمة الحجاج اليمنيين من خلال 8 مكاتب ميدانية يعمل بها بما يفوق عن 100 مطوف .