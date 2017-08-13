الهلال يواجه الاتفاق

منصور الشمري – فجر:

يواجه فريق الهلال نظيره الاتفاق ودياً مساء يوم الاثنين

4 سبتمبر المقبل في مدينة الرياض ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الحالية لانطلاقة منافسات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين

كما يهدف الهلال من المواجهة الودية أمام الاتفاق إلى الاستعداد الأمثل لمواجهة العين الإماراتي التي ستسبق مواجهة الفريق في الجولة الثالثة أمام أحد حيث سيلعب الهلال لقاء الإياب أمام العين في الرياض يوم الاثنين في 11 سبتمبر المقبل ثم تليه مواجهة أحد في الجولة الثالثة من الدوري بعد 6 أيام من لقاء العين الاياب .

من جانب آخر منح مدرب فريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز للاعبين إجازة لمدة 4 أيام بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا على أن تستأنف التدريبات يوم السبت المقبل وتم استثناء اللاعب نيكولاس ميليسي من الإجازة الممنوحة للاعبين لاستكمال برنامجه العلاجي رغبة في تجهيزه قبل لقاء الإياب أمام العين