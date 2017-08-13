برشلونة يحارب من أجل ضم ديمبلي

متابعات-فجر:

قرر نادي برشلونة الإسباني رفع العرض الذي تقدم به لنادي بوروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “رغم أن العرض الجديد يبلغ 130 مليون يورو بزيادة 40 مليون يورو عن أول عرض تقدمت به إدارة البلوجرانا، إلا أن النادي الألماني رفضه مرة أخرى لعدم وصوله للمبلغ المطلوب وهو 150 مليون يورو”.

وتملك إدارة البلوجرانا أسبوعًا لتعيد النظر في عرضها لضم الجناح الفرنسي أو صرف النظر عن الصفقة، حيث يسعى النادي الكتالوني للتعاقد مع لاعب جديد قبل يوم 31 أغسطس المقبل.

ولا يزال ديمبلي منقطعًا عن تدريبات دورتموند على أمل أن يصل الناديان لاتفاق ينتقل الفرنسي على إثره لبرشلونة.

وانتقل صاحب الـ20 عامًا إلى بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي قادمًا من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.