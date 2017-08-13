“محافظ بارق” يزور مركز صحي بارق ويدشن عيادة مكافحة التدخين

متابعات_فجر

قام محافظ بارق الأستاذ مفرح بن زايد البناوي بزيارة تفقدية لمركز صحي بارق يرافقه مدير بلدية بارق الأستاذ أحمد عوض البارقي ،وكان في استقباله مدير القطاع الصحي بمحافظة بارق الأخصائي سليمان محمد السلومي ومدير برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير الدكتور محمد بن عبدالله بن قرنان والفريق المشارك من مديرية الشؤون الصحية بعسير ومدير مركز صحي بارق الأستاذ محمد عزالدين الشهري ونائبه محمد احمد البارقي والفريق الاداري والفني المشارك من القطاع والمركز .

حيث بدأ البرنامج اثناء الجولة بكلمة ترحيبية من مدير القطاع رحب فيها بالحضور ناقل تحيات مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الهبدان وبأسمه واسم زملائه بالقطاع والمركز واستعرض بشرح مفصل عرض مرئي عن برنامج تطوير بيئة العمل المدعوم من قبل مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة والذي بدأ بتطوير البنية التحتية للمركز وإضافة مباني للطوارئ والعيادات الاستشارية وسكن التمريض ومركز طب الأسنان بالاضافة الى استحداث تجهيزات جديدة لمختبر مرجعي متكامل وقسم للأشعة ومركز طب اسنان .

وأثناء المرور قام المحافظ بتدشين عيادة مكافحة التدخين بمركز صحي بارق ،حيث اطلع الجميع على عرض مرئي بكلمة افتتاحية من الوزير عن توجه الوزارة لمحاربة التدخين والوقايه منه، كما قدم الدكتور قرنان شرح عن البرنامج على مستوى المنطقة وفِي عيادة بارق خاصة تلى ذلك شرح من طبيب العيادة والمشرف على البرنامج بالقطاع والمركز الدكتور فهد الالمعي عن العيادة بمركز صحي بارق والتجهيزات والادوية المتوفرة وأيام الدوام واستقبال الحالات بالمركز لهذا العيادة بعد ذلك استكمل سعادة المحافظ والضيوف الجولة لكافة الأقسام بالمركز واطلع على كافة التجهيزات .

و قدم مدير القطاع الصحي دروع تذكارية بمناسبة افتتاح وتدشين عيادة التدخين لكلا من سعادة محافظ بارق ولمدير برنامج مكافحة التدخين بمنطقة عسير وفِي الختام ألقى سعادة محافظ بارق كلمه ثمن فيها الجهود المبذولة لخدمات المراجعين والتطوير والتحسين الملحوظ لبيئة العمل سواء من اضافة مباني او تجهيزات كونها بمثابة تجهيز مستشفى وذلك لكثافة وزيادة المراجعين على المركز مقدما شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد الهبدان على ما وجد من دعم وتطوير لبيئة العمل بالمركز مبديا سعادته بما وجد من تجويد وارتقاء للخدمات الصحية على مستوى الرعاية الصحية بالمركز الذي يخدم قرابة ٢٠ الف نسمة وبقية المراكز التي تتبع للقطاع الصحي الذي يخدم مايقارب ٧٥ الف نسمة بمحافظة بارق مما يؤهل لاهمية وجود مستشفى عام .

كما قدم شكره لمدير القطاع وكافة زملائه من الفريق الصحي على المجهودات المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.