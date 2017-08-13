رغم تعنت الدوحة من سفر مواطنيها إلى المشاعر المقدسة .. القطريين يتوافدون على منفذ سلوى

متابعات-فجر

لايزال الحجاج القطريين يتوافدون على منفذ سلوى البري، بالرغم من تمنع سلطات الدوحة من سفر مواطنيها إلى المشاعر المقدسة جواً.

ووصل حتى مساء أمس قرابة 500 حاج، دخلوا الأراضي السعودية دون تصريح، واتجهوا إلى مطاري الدمام والأحساء، ليطيروا عبر الخطوط السعودية إلى منطقة مكة المكرمة إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانبه ،أوضح مدير جمارك منفذ سلوى عثمان الغامدي أن القطريين يتوافدون على المنفذ، وأنه يتم توفير سكن «5 نجوم» للحجاج القطريين عن طريق إمارات المناطق على نفقة خادم الحرمين الشريفين عند طلب الحاج القطري المكوث في الدمام والأحساء إلى حين سفرهم جواً إلى منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن المنفذ يستقبل الحجاج القطريين على مدار الساعة ،حيث إن المنفذ استقبل أكثر من 500 حاج قطري، و1300 مركبة، من بينها 150 مركبة للحجاج و1150 مركبة للأسر المشتركة والحالات الإنسانية ،بحسب عكاظ.

فيما تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، على خلفية منعها لمواطنيها من الحج برفضها جدولة رحلات الطيران السعودي لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة.

واعتبرت المنظمة اعتبرت الخطوة القطرية انتهاكاً خطيراً وفادحاً لحق مواطنيها في ممارسة الشعائر الدينية وأهمها الحج وفقاً لسكاي نيوز.

وأكدت الشكوى وجود شكاوى وتذمر وسخط كبير وسط الحجاج القطريين، بسبب منعهم من الحج هذا العام. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى مناقشة الانتهاك القطري للحريات الدينية بجلسات مجلس حقوق الإنسان بدورته 36 القادمة بجنيف من 11 إلى 29 سبتمبر.