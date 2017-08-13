صندوق التنمية العقارية يكشف عن 6 شروط لتنازل المستفيد من قرض التمويل لأحد أقاربه

متابعات-فجر

وضع صندوق التنمية العقاري، 6 شروط لتنازل المستفيد عن قرض التمويل الصادر له من الصندوق لأحد أقاربه من الدرجة الأولى “الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، الابنة”.

وتضمنت الشروط أيضاً أن يكون المراد التنازل لها أم أو أخت أو ابنة أرملة، وفي حال كانت الأم أو الأخت أو الابنة مطلقة يشترط أن يمر على طلاقها سنتان، وفي حال الأخت أو الابنة التي لم يسبق لها الزواج يجب ألا يقل عمرها عن 40 عاماً،بحسب المدينة .

كما اشتملت الشروط على أن يكون المراد التنازل له موظف أو موظفة، وفي حال كان الأب أو الأخ أو الابن متزوجاً يشترط أن يكون عمره أكثر من 21 عاماً، وفي حال كان التنازل لأخ أو ابن أعزب يشترط أن يكون عمره أكثر عن 24 عاماً.

وقال مصدر مطلع بالصندوق أن هناك متطلبات لتقديم طلب التنازل وهي: تعبئة استمارة لجنة دراسة الطلبات، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للمقترض، وصورة من بطاقة هوية المراد التنازل له، وتعريف بعمله وعنوانه، وتعبيئة نموذج إقرار من سمة لمن يراد التنازل له وتعريف براتبه، وتقديم كشف لحسابه لمدة 3 أشهر.

وأوضح مدير مركز المستفيدين بالصندق حميدالدين محمد، أوضح في وقت سابق أن للمستفيد من قرض التمويل العقاري الذي صدرت له موافقة بالقرض يحق له التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، في حال توافرت الشروط التي حددها الصندوق.