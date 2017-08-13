خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

متابعات_فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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