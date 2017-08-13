“العبيد “يدشن حملة إدارة المصاحف بالمسجد النبوي

متابعات_فجر

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد أمس, حملة إدارة المصاحف بالمسجد النبوي بعنوان “كرتون مصاحف لكل زائر”, ضمن أعمال سلسلة حملات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في نسختها الخامسة .

وأوضح مدير إدارة المصاحف بالوكالة عبدالله بن سليم السهلي, أن توزيع كرتون مصاحف لزائري مسجد رسول صلى الله عليه وسلم من ضيوف الرحمن يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ولتعزيز جوانب التنظيم السليم داخل المسجد النبوي، حيث أن القران الكريم هو كلام رب العالمين وله الاحترام والوقار في نفوس المسلمين ويعد أثمن هدية تُقدم للزائرين الكرام وإدخال السرور على نفوسهم .

وأكد السهلي, أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -, تقدم أعلى مستويات الخدمة لحجاج بيت الله زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرقي بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي والتسهيل على الزائرين أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة .