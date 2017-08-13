زلزال بقوة 1 ر 5 درجات يضرب شرق الفلبين

متابعات_فجر

ضرب زلزال بلغت قوته 1 ر 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة في شرق الفلبين اليوم .

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل, أن مركز الزلزال يقع شمال شرق مدينة البويرا في مقاطعة ليتي على بعد 578 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأفاد مسؤولون محليون أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع أضرار أو ضحايا عقب الزلزال .

وأجل المسؤولون المحليون الدراسة وأمروا المهندسين بالتحقق من سلامة المباني في مدينة أورموك وبويرا وسط تحذيرات من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وتم الشعور بالزلزال بقوة في مدينة أورموك التي ضربها زلزال بلغت قوته 5 ر 6 درجات في يوليو مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالى 500 شخص.

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