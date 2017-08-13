الأرصاد:أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (نجران ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة و تبوك وجازان ).

كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية و مناطق حائل و الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ونجران .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .