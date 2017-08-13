” الفلفل الحار”.. فوائد في محاربة العديد من الأمراض

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إليك أهم فوائد وأضرار الفلفل الأحمر الحار:إذا لم يكن هدف أكل كمية كبيرة من الفلفل الحريف علاج الإمساك قد يسبب الإسهال الفوائد. وفقاً لدورية “كانسر ريسرش ريبورتس” المادة التي تمنح الفلفل مذاقه الحار أو الحريف من أقوى العناصر الطبيعية في محاربة السرطان. إلى جانب هذه الفائدة، يساعد أكل الحار على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الجسم للدهون، وتزويد الجسم بجرعة مكثّفة من فيتامين “سي” و”أ” و”ك”. الأضرار: تتعلق أضرار أكل الفلفل الأحمر الحريف بالإفراط في تناوله. تسبب الكمية الكبيرة من هذا الفلفل (أو الشطة) حرقة في المعدة وتزيد الحموضة، وتُضعف من قدرة الحلمات الذوقية، وتزيد العرق. كذلك، قد يسبب أكل كمية كبيرة من الفلفل الحار نوعاً من الإسهال إذا لم يكن هدف أكل هذه الكمية علاج الإمساك. ونتيجة المذاق الحار قد تتأثر الشفاه وتتعرض لحروق. وفي كل الأحوال لا ينبغي لمس العين أو أي مكان قريب منها بعد لمس الفلفل الحار وقبل غسل اليدين.