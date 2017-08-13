هيئة ” الهلال الأحمر” السعودي بجدة تستقبل الحجاج بيت الله الحرام بالهدايا والنصائح الإسعافية

متابعات – فجر :

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم بإستقبال الحجاج في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتوزيع الهدايا والنصائح الاسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

وقد عبر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة – حفظهم الله- وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

وقد نضمت الهيئة عدد من الزيارات لإستقبال حجاج البيت الحرام بالتنسيق مع ميناء جدة الإسلامي وأمانة مدينة جدة ضمن خططها التوعوية والتثقيفية لحج 1438 .