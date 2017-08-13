استجابة لتوجه نائب أمير منطقة الجوف .. الفهيقي : ننجز معاملات التاجر الداعم بالمجان

فواز الرويلي – الجوف :

أعلن الأستاذ احمد بن مبارك الفهيقي رجل الأعمال و صاحب مجموعة المبارك للخدمات العامة ؛ عن تكفله بتخليص و متابعة جميع المعاملات الخاصة برجال الأعمال الداعمين للمنطقة و أهلها مجانًا ، دون رسوم على رجل الأعمال الداعم .و بين الفهيقي بأن مبادرته تأتي امتدادًا لتوجه و رؤية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف و استجابةً لسموه في حثّه للتجار و تحفيزهم على الدعم و المشاركات المجتمعية على كافة الأصعدة ، و الاسهامات الخيرية من قبلهم .كما أعلن عن افتتاح قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام بهدف خدمتهم و إنجاز معاملاتهم بالمجان ؛ راجيًا الثواب و الأجر من الله سبحانه و تعالى .

و أضاف الفهيقي بأن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة بين التاجر و مجتمعه من خلال تقديم الدعم و المساهمات الخيرية للجمعيات و المؤسسات المختلفة ؛ سعيًا لبناء مجتمع قوي و فاعل و تمنى في الوقت ذاته أن يساهم التجار و الشركات في تعزيز دورهم في خدمة المجتمع و تطوير المنطقة .