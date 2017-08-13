إجلاء آلاف وإلغاء رحلات القطارات تأهباً للاعصار ” تاهو” جنوب الصين

متابعات – فجر :

أعلنت السلطات الصينية، عن إجلاء ما يزيد على 4000 شخص تأهباً لوصول الإعصار “هاتو” الذي يشق طريقه حاليا باتجاه ساحل جنوبي شرق الصين .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن سلطة الأرصاد الجوية، أنه تم أيضاً إلغاء حوالي 90 رحلة بالقطار السريع بين شنجن ومدن في مقاطعتي فوجيان وجيانغشي كان من المقرر القيام بها الأربعاء.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأنه من المحتمل أن يصل “هاتو” إلى اليابسة في المنطقة الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب البلاد صباح غد الأربعاء حيث كان يتحرك في اتجاه الغرب بسرعة 20 كم / ساعة صباح يوم الثلاثاء”.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار “هاتو” الـ 13 لهذا العام الأمطار والعواصف بسرعة يبلغ أقصاها حوالي 40 متراً في الثانية في البحر قبالة مقاطعة فوجيان شرق الصين.