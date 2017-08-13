الداخلية المصرية تعلن ضبط تشكيل للاتجار بالأعضاء البشرية بمحافظة الجيزة

متابعات – فجر :

نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية بمحافظة الجيزة. كانت معلومات قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين بمستشفيات واثنين من السماسرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للإتجار بالأعضاء البشرية، حيث أشارت التحريات إلى قيامهم بالاتفاق مع عدد من المواطنين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجة المادية لهم.وتم ضبط أفراد التشكيل العصابي أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلية وجزء من كبد مواطن بإحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة تمهيداً لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار أمريكي، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم حصيلة نشاطهم الإجرامي.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، كما تم غلق المستشفى محل الواقعة.