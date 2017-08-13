مدير مكتب هيئة الرياضة بالجوف يتوج الفائزين في بطولة البلايستيشن الأولى

فواز الرويلي – الجوف:

توّج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف الأستاذ مرزوق بن عبد المصلح العنزي بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و العاملين في النادي و عددٍ من الجمهور الحاضر ؛ اللاعبين الفائزين بالمراكز الستة الأولى في بطولة البلايستيشن الأولى “فيفا 17” و التي نظمها النادي .

وقد أقيمت خلال اليوم الأخير عددٌ من اللقاءات بين اللاعبين المشاركين بطريقة خروج المغلوب ليتأهل من خلالها ستة لاعبين قسّموا على مجموعتين وأقيمت بينهم تصفيات و لقاءات خاصة لتحديد المراكز من الأول و حتى السادس ، و مع حمى التنافس و براعة اللاعبين و تميزهم انتهت هذه البطولة حسب النتائج التالية :

حقق اللاعب مشاري بن عازم الرويلي لقب لبطولة و حصل على كأس البطولة و الميدالية الذهبية بالإضافة إلى مبلغ ألف ريال .

بينما حقق اللاعب محمد بن هزاع الفهيقي المركز الثاني و حصل على كأس المركز الثاني و الميدالية الفضية بالإضافة إلى مبلغ خمس مئة ريال .

و استطاع اللاعب مشعل بن عبد العزيز المريح تحقيق المركز الثالث و الميدالية البرونزية و مبلغ أربع مئة ريال .

كما حقق اللاعبون محمد بن عبد المحسن الطالب و صقر الفهيقي و احمد بن هزاع الفهيقي ؛ المراكز من الرابع و حتى السادس على التوالي و حصلوا على الميداليات البرونزية بالإضافة إلى مبالغ مالية .

و في الختام قام مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف بتكريم اللاعبين الفائزين و هنأهم على الفوز ، داعيًا الله لهم التوفيق و الفلاح في قادم الأيام ، مقدمًا شكره و تقديره لنادي الجوف على التنظيم المثالي لهذه البطولة و التمثيل المميز للبرامج الموجهة للمجتمع .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره لسعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف على حضوره اللقاءات الختامية لهذه البطولة و رعايتها و تكريم اللاعبين و هو ما كان له الأثر الإيجابي في نفوس اللاعبين و الجمهور الحاضر ، و الشكر موصول لكافة العاملين في هذه البطولة و اللجان المنظمة فيها ، كما قدم تهانيه للاعبين واعدًا الجميع بتقديم مزيدٍ من البرامج الاجتماعية و داعيًا الجميع بزيارة النادي في أي وقت و الاستفادة من مرافقه و محتوياته .