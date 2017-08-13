مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية استهدفت مواقع في وسط سوريا

متابعات – فجر :

قتل 22 شخصاً على الأقل وأصيب 38 آخرون جراء ضربات نفذها الطيران العسكري الروسي بالساعات الماضي بريف حماة الشرقي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء. وتعرضت قرية الرويضة لأكبر عدد من هجمات الطيران العسكري، ما أدى إلى إصابة 38 شخصاً بعضهم في حالة خطرة، ما يجعل المرصد السوري لا يستبعد ارتفاع عدد القتلى. كما أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن بعض المصابين لم يتسن نقلهم لتلقي الرعاية الطبية بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات الإنقاذ مع استمرار الضربات الجوية في المنطقة. ولفت المرصد أيضاً إلى وجود عدة مدنيين في مكان غير معلوم. وتقع في هذه المنطقة الشرقية من محافظة حماة عدة قرى محاصرة، ولا تصل إليها المساعدات الإنسانية، حيث يعاني خمسة آلاف مدني على الأقل من وضع “مأساوي” بسبب نقص الأغذية والأدوية. وقتل 42 مدنياً على الأقل خلال الساعات ا الماضية جراء غارات للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على مدينة الرقة السورية (شمال شرق)، التي تعد عاصمة تنظيم داعش، وفقاً للمرصد.