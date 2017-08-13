الأهلي يفرّط في حسم فوز ثمين ويتعادل مع بيرسبوليس

مازن الشهري – فجر:

تعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع مضيفه بيرسبوليس بهدفين لهدفين ضمن دور ال8 من ذهاب دوري أبطال آسيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلطان قابوس بمسقط

افتتح التسجيل المهاجم السوري عمر السومة بداية اللقاء بعد كورة عائده من حارس فريق بيرسبوليس في الدقيقة 2، وتقاسم الفريقين مجريات اللقاء من خلال الاستحواذ لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء، بداية الشوط الثاني استحواذ أهلاوي وسيطرة من بداية الشوط الثاني ليستطيع المهاجم ليوناردو دي سوزا من التسجيل في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 71 استطاع فريق بيرسبوليس تقليص الفارق، ومن ثم عاد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 بعد خطأ من المدافع معتز هوساوي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل الفريقين .

وفي انتظار لقاء الرد في 12 سبتمبر المقبل في أبو ظبي .