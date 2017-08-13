نائب خادم الحرمين يجتمع مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية

واس – فجر :

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول.وأعلن الجانبان -خلال الاجتماع- التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، كما وافق الجانبان على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه.

كما أكّد الجانبان أولويتهما المشتركة، المتمثلة في قطع كل أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين، وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان والمستشار بالأمانة العامّة لمجلس الوزراء ياسر الرميان.