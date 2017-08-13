اليمن.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع عسكرية تابعة للانقلابيين شرقي تعز

متابعات – فجر :

شنّت مقاتلات التحالف العربي اليوم، ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيا الانقلاب في مديريتي الصلو وخدير جنوب شرقي محافظة تعز .وقالت مصادر ميدانية لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الغارات استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيا الانقلاب في سائلة “موقعة” بمديرية الصلو، فيما استهدفت بغارتين أخريتين تعزيزات للمليشيا في وادي ورزان .

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الانقلاب , بالإضافة إلى تدمير طقم عسكري للمليشيا في سائلة موقعة ومنصة إطلاق صواريخ في وادي ورزان .