أمانة الطائف تخضع 300 مرفق تجاري بطرق الحج للرقابة وتضبط 172 مخالفة

متابعات_فجر

نفذ مراقبو إدارة الأسواق بأمانة الطائف حملة واسعة على المرافق التجارية بطرق الحج ، شملت 300 محل ومطعم ومطبخ ومركز للتموينات الغذائية، وجرى خلالها ضبط أكثر من 172 مخالفة متنوعة، ومصادرة أكثر من 630 مادة غذائية فاسدة .

وأكدت أمانة الطائف ان الحملة ستستمر على المرافق التجارية والأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام والاسواق الشعبية والمنطقة المركزية، حيث ينفذ برنامج للرقابة اليومية على مداخل ومخارج الطائف والأسواق، ويجري تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المحلات المخالفة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الهدف من البرنامج هو تصحيح المخالفات في مداخل ومخارج المحافظة بالإضافة إلى مواقيت الحج بما يضمن عدم تجاوز أي مرفق تجاري للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية.