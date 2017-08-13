المياه البيضاء وتصحيح النظر تتصدر عمليات العيون بتخصصي الطائف

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أوضحت “صحة الطائف” أن قسم العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف أجرى خلال النصف الأول من العام 2017 ما يزيد عن 199 عملية عيون لإزالة المياه البيضاء و197 عملية تصحيح نظر (PRK ) .

وبينت “صحة الطائف” أن عام 2016 شهد معاينة وفحص أطباء وفني القسم لما يزيد عن 24 ألف مراجع ومراجعة من خلال استخدام التخدير الحديث، الذي يعد عبارة عن القطرات الطبية عوضا عن الحقن، كما أجريت 2972 عملية جراحية كبرى وصغرى من تصحيح نظر وعمليات زراعة القرنية وإزالة المياه البيضاء باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والجراحية، ومنها استخدام التصوير الطبقي لقاع العين باستخدام صبغة الفلورسين لتشخيص اعتلال الشبكية كما يجري العمل حاليا على طلب اعتماد القسم كمركز تدريبي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.