“الغذاء والدواء” تحذّر من مكياج للبشرة و3 منتجات لفرد الشعر

واس_فجر

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج مكياج للبشرة ، لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، ومن ثلاثة منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني، أن متخصصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات مكياج للبشرة وفرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها .

وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج مكياج للبشرة على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك .

و أضافت أن نتائج التحليل أظهرت احتواء ثلاثة منتجات لفرد الشعر على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، لافتة النظر إلى أن التعرض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك .

ويحمل المنتج الأول اسم “ماكسدونا كومباكت بودر 3” “Maxdona compact powder 3” مصنع في الصين ورقم تشغيله (T1612-01) وتاريخ صلاحيته 12 /2021م .

أما المنتج الثاني فهو “اتش بي فيرينزي 2” “HP FIRENZE 2” مصنّع في البرازيل ورقم تشغيله (HP02F1501) وتاريخ صلاحيته حتى 14 /9 /2018م .

في حين أن المنتج الثالث هو “كريزي ناش سيليكون ثيرابي 2” “CRAZY NASH SILICON THERAPY 2” مصنّع في البرازيل ورقم تشغيله (CST003) وتاريخ صلاحيته حتى 02 /2019م .

والمنتج الرابع هو “برازيليس ريل برازيلين كيراتين” “Braziliss REAL BRAZILIAN KERATIN” مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ صلاحيته 08 /2019م.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وعلى منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين