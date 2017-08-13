جمرك ميناء جدة الإسلامي يضبط أكثر من 162 ألف وحدة من السلع المغشوشة

متابعات_فجر

كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي عبدالله الفلاي عن إحصائية ما تم ضبطه من السلع المغشوشة خلال الفترة من تاريخ 25/ 9 / 1438هـ حتى 25 /10 / 1438 هـ حيث بلغت (162.983) سلعة مغشوشة.

وأوضح الفلاي أن مخالفات الغش التجاري المضبوطة تنوعت خلال هذه الفترة حيث بلغ إجماليها بسبب مخالفة عدم مطابقة المواصفات والمقاييس (113.736) سلعة. فيما بلغت إحصائية السلع المغشوشة المضبوطة بسبب مخالفة “تقليد العلامات التجارية” (17.267) سلعة، في حين بلغ ما ضبط من السلع المغشوشة لعدم كفاءتها للطاقة (28.130) سلعة.

وأكد أن الجمرك ضبط (3000) سلعة لوجود مخالفة “اختلاف منشأ” فيما بلغت السلع التي ضبطت لوجود مخالفة “ازدواجية منشأ” (850) سلعة مغشوشة.