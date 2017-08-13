السجن والإبعاد لـ 4 مقيمين قاموا بممارسة الغش في المنظفات والمعقمات وبيعها للمستشفيات بالرياض

متابعات_فجر

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم المحكمة الإدارية بالرياض بالسجن والإبعاد بحق أربعة مقيمين، لمخالفتهم أحكام نظام مكافحة الغش التجاري، وقيامهم بممارسة الغش في المنظفات والمعقمات وبيعها للمستشفيات بأنها أصلية حيث ثبت أنها مغشوشة ولا تقضي على الجراثيم والبكتيريا مما يسبب انتشار للأمراض والأوبئة داخل تلك المستشفيات.

وتضمن الحكم الصادر عقوبة السجن بالمجمل لمدة سنتين، بحيث سجن كل شخص من المدعى عليهم ستة أشهر، ومن ثم إبعادهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومنعهم من دخول المملكة ما لم يكونوا مطلوبين في قضية أخرى، والتصرف في المضبوطات بإتلاف المنتج المغشوش، وبالطريقة المناسبة مع المضبوطات التي تستخدم مع المنتج المغشوش.

وكانت الحملة الأمنية المشتركة بحضور مراقبين من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة، في إطار متابعتهم، قد تلقوا بلاغاً يفيد بوجود مستودع يقوم بالغش في المنظفات ومساحيق التنظيف في حي السلي (شرق الرياض)، وتوجهت الفرق الأمنية من وزارتي “التجارة” و”الصحة” مباشرة إلى الموقع ووقفوا على عمليات تعبئة المواد الكيميائية المختلفة في علب فارغة جديدة مصنوعة خصيصاً لعمليات الغش التجاري، ويقوم المدعى عليهم الأربعة بتعبئتها وإغلاقها ووضع ملصقات عليها تحمل علامات تجارية معروفة، وقد تم ضبط ملصقات بكميات كبيرة تحمل ذات العلامات التجارية، عبوات مختلفة الأحجام بكميات كبيرة تستعمل في عمليات الغش.

من جانبها، تؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة الجولات الرقابية على جميع المنشآت التجارية، للتأكد من عدم وجود ممارسات غش تجاري، وتحايل على المستهلكين، وتأمل من عموم المستهلكين التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.