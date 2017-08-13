إصدار وتجديد أكثر من 3900 تصريح لإسكان الحجاج في العاصمة المقدسة

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شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً في لجنة إسكان الحج بأمانة العاصمة المقدسة, بإصدار وتجديد 3902 تصريح لإسكان الحجاج في العاصمة المقدسة, التي من المقرر أن تستوعب 1745614 حاجاً, وذلك في إطار حرصها على تهيئة وتقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام .

وأوضح رئيس لجنة إسكان الحجاج بأمانة العاصمة المقدسة المهندس مازن السناري, أن حي العزيزية احتل المرتبة الأولى في عدد تصاريح إسكان الحجاج, حيث من المقرر أن تستضيف مساكن الحجاج المصرح لها بالعزيزية, والبالغ عددها 1746 مسكنًا, 864833 حاجًا، يليها حي المسفلة بـ 736 تصريحاً تتسع لـ 286789 حاجاً, ثم منطقة العتيبية بـ 656 تصريحاً وتتسع لـ 295744 حاجاً, وتليها منطقة الحرم بـ 568 تصريحاً وتتسع لـ 228255 حاجاً, ثم منطقة الرصيفة بـ 201 تصريح , وتتسع لـ 77195 حاجاً .

وأشار السناري، إلى أن لجنة إسكان الحجاج تتولى الكشف على المباني المعدّة لإسكان الحجاج, وإصدار التصاريح لها, وذلك للتأكد من وجود تصاريح الإسكان, وتوفر وسائل السلامة والكهرباء والمياه والنظافة والمرافق الصحية طيلة مدة إقامة الحجاج بالمسكن, والحرص على تهيئة المسكن المناسب والمريح لحجاج بيت الله الحرام .

وأكد رئيس لجنة إسكان الحجاج بأمانة العاصمة المقدسة, أن الأمانة خصصت مراقبين لتدعيم الفرق الميدانية في الكشف عن مباني إسكان الحجاج خلال موسم الحج، حيث يترأس كل فرقة ميدانية مندوب من أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة ممثلين لإمارة مكة المكرمة، ووزارة الحج، وشرطة العاصمة المقدسة.