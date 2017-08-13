ترحيل نحو نصف مليون حاج قادم من الخارج عبر فرع نقابة السيارات بجدة

متابعات-فجر

رَحّلت النقابة العامة للسيارات ممثلة في فرعها بمحافظة جدة منذ مطلع الشهر الحالي حتى اليوم أكثر من 472 ألف حاج قدموا من خارج المملكة عبر منافذ المحافظة البرية والبحرية والجوية , وذلك من خلال وسائل نقلها المتنوعة والمتعددة المستويات على مساراتها الثلاثة إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك إلى الجحفة والعودة لمكة المكرمة .

وأوضح مدير فرع النقابة بمحافظة جدة وليد بن زكي سندي أن استعدادات فرع النقابة العامة للسيارات بجدة جاءت منذ وقت مبكر لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن من حجاج موسم هذا العام من خلال 28 شركة نقل للحجاج من منفذي جدة الجوي ممثل بمطار الملك عبدالعزيز والبحري ممثلا بميناء جدة الإسلامي إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم العودة بهم إلى المنافذ بعد أن يمن الله عليهم بإتمام فريضتهم في أمن ويسر .

ولفت سندي الانتباه إلى ما تشهده النقابة هذا العام من تطور كبير وتميز في خدماتها المقدمة, مشيرا إلى ما وفرته وزارة الحج والعمرة من الأنظمة الذكية التي تسهل على ضيوف الرحمن مناسك الحج، كنظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، الذي يعد نظاماً متكاملاً منذ بداية عمل التعاقدات الالزامية من سكن ونقل وإعاشة، إلى جانب ما يتيحه النظام من التعاقد إلكترونياً مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة، و سداد قيمة تلك العقود المبرمة إلكترونيا .

يذكر أن النقابة العامة للسيارات تهدف إلى تأمين نقل آمن للحجاج لرحلة المشاعر المقدسة ورحلات ما بين المدن بطريقة آمنة وميسرة من خلال توفير خدمات نقل متنوعة ومتعددة المستويات , وإعداد الخطط والدراسات اللازمة للنقل وزيادة تفعيل شركات نقل الحجاج لخططها وبرامجها التشغيلية , ومراقبة خدمات النقل التي تقدمها شركات نقل الحجاج بالتنسيق المباشر , وتطبيق تعليمات ومعايير السلامة خلال مراحل نقل الحجاج والمتابعة , بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والتشغيل على طرق ومدن الحج والمشاعر المقدسة.