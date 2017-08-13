68 ألف حالة استقبلتها طوارئ الملك فيصل بالطائف في تسعة أشهر

متابعات-فجر

استقبلت طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف خلال التسعة أشهر الماضية 68.235 حالةً، منها 6233 حالة سقوط من مواقع مرتفعة، و1100 حالة لمشاجرات مختلفة، و1792 حالة إصابة نتيجة الحوادث المرورية، وتنوعت الحالات الأخرى ما بين مرضية وغيرها .

وأوضحت “صحة الطائف” أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية والإصابية المختلفة، لافتةً إلى أن القسم مزود بالتجهيزات كافة لمواجهة جميع الحالات الطارئة، إضافة إلى الكوادر الطبية المختلفة، مشيرةً إلى أنه في حالة تزايد الحالات على قسم الطوارئ أو أثناء الحوادث يتم عمل خطة الاستدعاء الداخلي من الأقسام أو الخارجي لمواجهة تزايد الطلب على الخدمة .