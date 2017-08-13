ليفربول يبحث عن بديل لـ”كوتينيو” في ريال مدريد

متابعات-فجر:

قالت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إن نادي ليفربول الإنجليزي، توصل لاتفاق مع ريال مدريد، حول ضم لاعبه، حال رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية نقلا عن صحيفة “دياريو جول” الإسبانية، أن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع ريال مدريد، بشأن ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بعد رحيل كوتينيو إلى النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي يبحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية، ويرى أن الأمر لن يكون سهلا في ظل وجود لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو في وسط الملكي، وهي المشكلة التي يواجهها داني سيبايوس وماركوس يورنتي أيضاً.

ورفض ليفربول آخر العروض المقدمة من البلوجرانا بشأن كوتينيو والذي بلغ 118 مليون إسترليني، ليجهز النادي الكتالوني 130 مليون إسترليني للحصول على خدمات البرازيلي.

وقدم كوتينيو طلبا للرحيل عن ليفربول، والانضمام لبرشلونة، بعد إعلان النادي في بيان رسمي استمراره في الفريق، وتأكيد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وجود اللاعب في خطته للموسم المقبل.

ويبحث برشلونة عن تدعيمات جديدة للفريق بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بدفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.