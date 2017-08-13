الحملة السعودية توزع 2551 حقيبة مدرسية وصحية على أبناء اللاجئين السوريين في الأردن

متابعات_فجر

بدأت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية إضافة إلى حقيبة العناية الشخصية للطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية وذلك ضمن برنامجها التعليمي ” شقيقي بالعلم نعمرها ” وبرنامجها الاغاثي ” شقيقي صحتك غالية ” استعداداً للفصل الدراسي القادم .

وبلغ عدد المستفيدين من التوزيع 2551 طالبا وطالبة ، واحتوت الحقيبة المدرسية على الدفاتر و الممحاة والمبراة وأقلام الرصاص والحبر ودفاتر الرسم وعلب الألوان وعلب الهندسية ، بينما احتوت حقيبة العناية الشخصية على مادة الصابون والشامبو وفرشاة ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة ومسحوق الغسيل وطقم خياطة ، بحيث تغطى هذه المواد احتياج الطلاب من الجوانب كافة .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تولي الجانب التعليمي لأبناء الاشقاء السوريين الاهتمام الكبير وذلك انطلاقاً من إيمانها التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج ايجابية تنعكس على المجتمع بأسرة وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله .

ولفت السمحان النظر إلى أن مستويات الرعاية الانسانية التي تقدمها الحملة للأشقاء السوريين مازالت مستمرة وذلك انفاذاً للتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين .