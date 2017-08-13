اتبعي هذه الخطوات للحصول على شعر صيفي حيوي

متابعات_فجر

مع بداية فصل الصيف، حافظي على حيوية شعرك ومرونته وجاذبية تموجات خصلاته باتباعك الخطوات الصحيحة للعناية بالشعر صيفاً وتلبية متطلباته التي تختلف كلياً عنها شتاءً. فالرطوبة العالية تُثقل شعرك وتتسبب في تطايره وهشاشته وجفافه، كما أن العرق والغبار اللذين تزيد نسبتهما صيفاً، يؤديان إلى ظهور قشرة الرأس وتقصف الشعر وتجعّده وتساقطه. هذا فضلاً عن أن الطقس الحار وتعريض شعرك لأدوات تمليس الشعر الكهربائية والعلاجات الكيماوية وتلوينه… كلها عوامل تزيده جفافاً. لتفادي هذه المشكلات، اتبعي هذه الخطوات الأساسية للعناية بالشعر خلال أشهر الصيف والتي تساعدك في الحصول على خصلات متموجة ورائعة لتتمتعي باللحظات الصيفية من دون قلق، إليك أهمها.

تصفيف الشعر

من الصعب المحافظة على شعر أملس صيفاً بسبب الرطوبة العالية، لذا يُستحسن أن تعتمدي تسريحة الخصلات اللولبية، أو تتركي شعرك على طبيعته وتعززي جاذبية تموجاته الرائعة باستعمالك مستحضرات التصفيف التي تخلّصك من تطاير الشعر. ضعي كمية صغيرة منها على شعرك المبلل، ثم قسميّه إلى أجزاء عدّة، ومن ثم لفّي كل جزء في شكل لولبي ودعيه يجف تلقائياً ثم فكّيه بأصابعك. أما إذا قررت تصفيفه بالمجفف الكهربائي فننصحك باستعمال مستحضر حماية الشعر من الحرارة المرتفعة، وتحويل سخونة المجفف إلى البرودة، لتبريد شعرك وتثبيت تسريحتك وتعزيز جاذبية إطلالتك.

العناية بالشعر على الشاطئ

الشعر من المياه المالحة والكلور، على أن تضعيها على شعرك طوال الوقت، خصوصاً قبل الغوص في البحر أو النزول الى أحواض السباحة للحؤول دون تغيّر لونه، بالإضافة إلى استعمال مستحضرات حماية الشعر من أشعة الشمس. وأخيراً، لا تنسي غسل شعرك جيداً بعد السباحة لإزالة الكلور والترسبات العالقة فيه.

ترطيب الشعر

في الصيف، أنت في حاجة إلى ترطيب شعرك بشكل مكثف حتّى وإن كان دهنياً، فالتعرّض لأشعة الشمس القوية يؤدي الى جفافه وبهوته، لذا ننصحك بأن تستخدمي أقنعة الشعر المركّزة الترطيب مرّة أسبوعياً على الأقل.

تمشيط الشعر

عند تمشيط شعرك وهو مبلل، استعيني بمشط ذي أسنان عريضة، فهو مثالي للشعر الأجعد، على أن توزعي على أسنان المشط القليل من الملطف الذي لا يغسل لتوزيعه بالتساو على خصلات شعرك.

تنظيف الشعر

لتنظيف شعرك صيفاً، استعيني بمجموعة المستحضرات المناسبة لنوعيته، بالإضافة إلى استعمال شامبو منقٍ مرّة أسبوعياً على الأقل للتخلص من الرواسب والأوساخ التي تعلق عليه كالغبار وتراكمات مستحضرات التصفيف، واتبعيه كالعادة بملطف مرطب يلائم نوعيته.

مستحضرات التصفيف

لتصفيف شعرك وتثبيت تسريحتك صيفاً، استعيني بالمستحضرات المطوّرة خصيصاً لتصفيف الشعر صيفاً بتركيبتها الفعالة في مقاومة درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ومن الأفضل أن تبتعدي عن مستحضرات تصفيف الشعر الغنية بالكحول الطبي والتي تؤدي الى جفاف شعرك وهشاشته.

تقليم الشعر

لإطلالة صيفية رائعة، والتألق بشعر حيوي منتعش، من الضروري أن تزوري مصفف الشعر مرّة كل 6 أسابيع صيفاً لتقليم أطراف شعرك والمحافظة على صحته والتخلص من الأطراف المتقصفة والجافة.

تلوين الشعر

• حافظي على لون شعرك الجذاب من خلال حمايته بالمستحضرات الخاصة أو باعتمار قبعة، لأن لون الشعر يبهت كثيراً عند التعرض لأشعة الشمس. كما أن إهمال الشعر الملون يؤدي إلى تكسره وتقصفه وخشونته وبهوت لونه أو تغيّره، لذا ننصحك باتباع هذه الخطوات البسيطة للعناية به في المنزل، والتي تعزز نموه الصحي ونعومته ولمعانه وثبات لونه طويلاً:

• تجنبي غسل الشعر الملون يومياً واستعيني بالشامبو الجاف كالكثير من النجمات للمحافظة على تألقه ونظافته، كما ننصحك بأن تستعيني بمجموعة تنظيف الشعر وتلطيفه، الخالية من المواد الكبريتية المجففة للشعر والمسببة لبهوت لونه، وهناك أيضاً المستحضرات المعززة لألوان الشعر، فمنها الخاص بالشعر الأحمر أو الأشقر أو الرمادي.

• خففي من استعمال أدوات تصفيف الشعر الكهربائية التي تضرّ بالشعر الملون كثيراً إلا إذا كانت مصنوعة من السيراميك أو التيتانيوم، واختاري التسريحات التي لا تتطلب استعمال هذه الأدوات كثيراً كتجديل الشعر أو اعتماد تسريحة ذيل الحصان والكعكة. وأخيراً، إذا قررت تصفيف شعرك بالمجفف الكهربائي أو غيره من الأدوات الكهربائية، يُستحسن أن تخففي من غسله لئلا تضطري إلى إعادة تصفيفه بهذه الأدوات مما يؤدي إلى تفاقم أضراره.

• يؤدي ترطيب الشعر الملون إلى تقوية بنيته وتعزيز نعومته ونموه الصحي، لذا ننصحك بترطيب شعرك دائماً بعد غسله واستعمال المستحضرات المركّزة الترطيب مرّة كل أسبوعين لمنع جفافه، وبالتالي تكسره.

• احمي شعرك دائماً عند التعرض للشمس باستعمالك المستحضرات المخصصة لهذه الغاية، بالإضافة إلى اعتمارك القبعة دائماً.

• استعيني بملمّعات الشعر الملونة المعززة للون الشعر ولمعانه دون الحاجة إلى صبغه بشكل مفرط، إذ إنها تأتي بتركيبة مصممة لإضفاء لمسة من التألق واللمعان إلى شعرك وتعزيز ثبات لونه وجاذبيته.

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