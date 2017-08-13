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هيئة السياحة تدعو وكالات السفر والسياحة إلى تأهيل العاملين السعوديين على وظائف المديرين ورؤساء الأقسام

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