تعليم عسير يعتمد إحداث ثانوية وسبع رياض أطفال بالمنطقة

متابعات_فجر

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان, قراراً يقضي بإحداث مدرسة ثانوية في أبها وسبع رياض أطفال في مختلف قطاعات المنطقة .

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة, أن الثانوية المحدثة تحمل اسم الملك سلمان، وتقع في حي النزهة “الخشع” بأبها بنظام المقررات، وستبدأ الدراسة بها مطلع العام القادم ، لافتا إلى أن رياض الأطفال المحدثة تشمل الروضة 22 بمدينة سلطان وتلحق بابتدائية مدينة سلطان الثانية، والروضة 21 بالمنسك وتلحق بالابتدائية 26، وروضة بني مازن وتلحق بابتدائية بني مازن، والروضة 20 بالعمارة وتلحق بمتوسطة العمارة، وروضة بني جابرة وتلحق بابتدائية بني جابرة ، وروضة الشيق وتلحق بمجمع الشيق ، والروضة4 بأحد رفيدة وتلحق بمتوسطة شعف لجوان .

وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية, أن الدراسة ستبدأ بها مطلع العام القادم .

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