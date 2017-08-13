وصول 755186 حاجا إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 186ر755 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس, 090ر28 حاجا ، فيما غادرها لمكة المكرمة 652ر23 حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 178ر552 مسافرا، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 387ر24 حاجا, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس, 933ر202 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 830ر168 حاجا .