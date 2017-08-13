طرق صحية لعلاج ” النزلات المعوية” بطريقة فعالة

متابعات – فجر :

.عند التعرض للبكتيريا الضارة و الطفيليات و التي تهاجم المعدة فإنها تؤثر على مهام عمل الأمعاء الدقيقة و الجهاز الهضمي. هناك مجموعة من العوامل الهامة التي تؤدي إلى زيادة حدة النزلة المعوية منها تناول الطعام الملوث أو المشروبات الملوثة و عدم توفرالنظافة في الطعام. الأطفال هم أكثر حساسية أيضًا بتغير الجو غير المستقر و إنتقال العدوي الفيروسية من خلال طعام ملوث أو عدوى من مصاب يعاني من البرد أو الرشح أو إستعمال الأشياء الخاصة به كمريض. يشعر مصاب النزلة المعوية بآلام شديدة بمنطقة البطن والأمعاء وميل لدخول المرحاض على فترات متقاربة. كما يشعر مريض النزلة المعوية برعشة في أطراف الجسد والإصابة بصعوبة كبيرة في التنفس وإرتفاع في درجات الحرارة في بعض الأحيان.إليكِ عزيزتي مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخفيف من أعراض النزلات المعوية. 1-الليمون الحامض الطبيعي له سحر مميز في القضاء على النزلة المعوية لإحتوائه علي الخصائص الحمضية.الليمون يكافح العدوي البكتيرية و يساعد على إزالة الحموضة و يخفف من أعراضها ويعمل على خفض درجة الحرارة كما يطهر المعدة والأمعاء. الليمون يحتوي على نسبة عالية من اللازم لتقوية و تنشيط جهاز المناعة.إخلطي ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج إمع كوب من الماء. تناولي هذا المشروب قبل الأكل بنصف ساعة على الأقل كما يجب أن تستمري على هذه الوصفة حتى يتم الشفاء التام . 2- النعناع الأخضر و الزنجبيل يتمتع بمضادات تساعد على تهدئة تقلص العضلات الداخلية للجهاز الهضمي و يقضي على إنتفاخ المعدة و يساهم في طرد الغازات بشكل قوي.ضعي كمية مناسبة من الماء في وعاء ثم أضيفي إليها بعضًا من أوراق النعناع و إتركي هذا الخليط يغلي لمدة دقائق قليلة ثم إتركيه حتي يبرد تمامًا. صفي المشروب وتناوليه مرة في الصباح وأخرى في المساء.أما المطحون فإن له دورًا فعالًا في مكافحة الفيروسات و تخفيف عسر الهضم بشكل سليم. تناولي كوبًا من الزنجبيل الساخن من مرتين إلى ثلاث مرات حتى تشعري بتحسن ملحوظ . 3- مشروب الشمر مشروب يمنع حساسية الصدر و ألام المعدة، كما يساعد على التخلص من الجراثيم والميكروبات بجدار المعدة والأمعاء، كما يطهر ويحسن أداء الهضم.تناولي كوبًا من الشمر المُحلى بالعسل. يمكنكِ تناوله في الصباح قبل تناول الطعام و إستمري على هذا المشروب لمدة ثلاثة أيام على التوالي. تناولي عزيزتي كميات كبيرة من المياه للحفاظ على مستوى السوائل في الجسم و العمل على ترطيبه ومنع حالات الجفاف التي تسببها النزلات المعوية.في الحالات المصحوبة بإسهال شديد وجفاف نتيجة فقدان سوائل الجسم، لابد من اللجوء وفورًا إلى الطبيب أو أقرب مستشفى للعلاج.