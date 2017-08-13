مقتل امرأة جراء زلزال عنيف ضرب جزيرة إيشيا الإيطالية

متابعات – فجر :

ضرب زلزال قوّته 3,6 درجات جزيرة إيشيا الإيطالية، أمس الإثنين، متسبّباً بدمار في بعض الأبنية ومسفراً عن مقتل امرأة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

فقد قُتلت امرأة في منطقة كاساميكيولا، في الشمال الغربي لجزيرة إيشيا السياحية الصغيرة، جرّاء سقوط حطام من مبنى كنيسة، وفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية التي أوضحت أنّ سبعة أشخاص فُقد أثرهم بعد انهيار مسكن في المنطقة نفسها. وقع الزلزال الساعة 20,57 (19,57 ت غ).

لاحقاً، أعلن رجال الإطفاء على تويتر أن هناك العديد من الانهيارات والمباني المتضررة. وقد تضرّر المستشفى الوحيد في الجزيرة، وتمّ إخلاؤه جزئيّاً. وقال عدد من الشهود على تويتر إنّ المطاعم في الجزيرة كانت مزدحمة والمتاجر مفتوحة عندما وقع الزلزال.

ووقع الزلزال في وقت تستعدّ إيطاليا الخميس لإحياء الذكرى الأولى لهزة أرضية أوقعت 299 قتيلاً. وشهدت جزيرة إيشيا العديد من الزلازل التي كان أشدّها في العام 1883، عندما أدت هزّة شدّتها 5,8 درجات إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.