عاجل فجر
الهلال الأحمر السعودي يعقد ورشة عمل تدريبية لمنسوبيها لإدارة الكوارث والأزمات خلال موسم الحج

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها