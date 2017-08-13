الهلال الأحمر السعودي يعقد ورشة عمل تدريبية لمنسوبيها لإدارة الكوارث والأزمات خلال موسم الحج

متابعات – فجر :

عقدت هيئة الهلال الاحمر السعودي اليوم، ورشة عمل تدريبية لمنسوبيها بخصوص خطة ادارة الكوارث والازمات في قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بحضور (٣٦) من الأطباء والمساعدين ومدراء الادارات والقيادات الميدانية العاملين بالمشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة.وقد افتتحت الورشة بكلمة رئيس لجنة الشؤون الفنية بلجنة الحج الدكتور سطام بن سيار العنزي، أثنى فيها على المجهود المبذول مِنْ قِبَل العاملين بالهيئة في كل مناطق المملكة، وضرورة التركيز ورفع كامل الاستعدادات لإستقبال حجاج بيت الله الحرام حتى يتم تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة على الوجه المطلوب .

وقد تَضَمَّنَّتْ الورشة محاضرات علمية لتوضيح آلية وخطوات ادارة الازمات والكوارث يتم من خلالها تقليص وقت الاستجابة للبلاغات بدراسة جميع المداخل والمخارج والتوزيع الجغرافي للمراكز الاسعافية والفرق المتمركزه والجواله وكذلك تحديد مناطق الفرز والاسناد حسب موقع الحدث وحجمه ومواقع المنشئات الصحية.

وستستمر هذه الدورات التدريبيه وورش العمل حتى موعد وصول حجاج بيت الله الحرام لرفع مسوى الاستعداد والجاهزية لاستقبال عدد البلاغات المرتفع وتقديم الخدمات الاسعافية بالشكل المطلوب ورفع درجة المعرفه لدى العاملين والقيادات.