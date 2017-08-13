” الصحة العالمية” تعلن وفاة ألفين و إصابة نصف مليون شخصاً ب “وباء الكوليرا” في اليمن

متابعات – فجر :

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الإثنين، عن ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا في اليمن .وقالت المنظمة في تقرير جديد لها ” إن وباء الكوليرا قضى على ألفين من المواطنين في آخر إحصائية تم رصدها.وذكرت المنظمة في تقرير صاد عنها، إن حالات الاصابة بالوباء وصلت إلى أكثر من 537 ألفا منذ انتشاره في هذا العام.وذكر التقرير أن هذه الحالات تم تسجيلها في كافة المحافظات باستثناء محافظة سقطرى، منذ 27 أبريل الماضي.وأكدت المنظمة أن أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وحجة من أكثر المحافظات انتشارا لهذا الوباء المتفشي في البلاد.