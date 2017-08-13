“قرقاش” : الإمارات لا تحمل مشروعاً أنانياً وتدرك أن دورها أقوى ضمن فريق عربي تقوده السعودية ومصر

متابعات – فجر :

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الإثنين ، إن الإمارات لا تحمل مشروعا أنانيا لأنها تدرك أن دورها أقوى ضمن فريق عربي تقوده السعودية ومصر، وترى الخليج سندا للمشروع الساعي إلى استقرار العرب، مشيرا إلى أن خلاص العرب يكمن في العمل الجماعي.وأضاف في مجموعة تغريدات له على تويتر، إنه “من المهم قراءة توجه سياسة الإمارات ليكون الاستنتاج منصفا، أول هذه التوجهات إيمان عميق بأولوية الاستقرار وضرورة الشفافية والعمل الجماعي العربي”.

وأكد ان ما يعزّز التوجه الإماراتي، هو صدق الخطاب وصفاء النية، “خطابنا العلني هو حديثنا الخاص، مصداقية تراكمت عبر الأحداث والمحن، لم ندعيها بل كسبناها”.وأشار قائلا “مسارنا واضح وهدفه أمن واستقرار عالمنا العربي بعد سنوات العنف، شراكة نحن أحد أطرافها مع أشقائنا العرب، ننجح بجهودنا المشتركة ولا سبيل غير ذلك”.وأضاف إن لدى الإمارات قناعة بأن خلاص العرب وسط التغيرات في النظام الدولي، والعنف الذي أضعف العالم العربي، هو العمل الجماعي.