برعاية مدير مكتب هيئة الرياضة .. الثلاثاء ختام بطولة البلايستيشن الأولى بالجوف

فواز الرويلي – الجوف :

يرعى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف الأستاذ مرزوق بن عبد المصلح العنزي مساء يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ التصفيات النهائية و المباراة الختامية لبطولة البلايستيشن الأولى “فيفا 17” و التي ينظمها نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة .

و قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره لسعادة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف على رعايته لهذه البطولة و حضورها التتويج فيها ، موضحًا بأن هذه المبادرات تجسيدًا للدور الحقيقي للقيادات من دعم و اهتمام مستمرين للشباب و مناشطهم المختلفة ، متمنيًا التوفيق للمشاركين من خلال تقديم المستويات المميزة و الأخلاق النبيلة .

يذكر بأن المنافسات في البطولة استمرت في يومها الثاني و بلغت المنافسات أوجها و تأهل من خلالها أربعة و عشرون لاعبًا بينهم لاعب وحيد من لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة .