“شرطة مكة المكرمة” تكشف تفاصيل القبض على مغتصب طفلة الطائف

متابعات – فجر :

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من القبض على مقيم من الجنسية الأفريقية اعتدى على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ، وألقى بها بالقرب من منزل ذويها.واوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأنه تبلغ مركز السلامة بشرطة محافظة الطائف باختفاء طفلة مقيمة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر 7 سنوات لفترة قاربت الساعة ثم وجدت لاحقاً ملقاة بالقرب من منزل ذويها ، وقد تعرضت للاعتداء بالاغتصاب من قبل مجهول وكانت غائبة عن الوعي تم نقلها للمستشفى ولم تدل بأي معلومات نظرا لسوء حالتها النفسية والصحية، تم انتقال رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع. استكملت اجراءات الاستدلال ونظرًا لبشاعة الجرم وعدم توفر أي معلومات عن الجاني باشر فريق بحث ميداني على درجة عالية من التأهيل والتحري عن الجاني لسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة وبعون من الله وتوفيقه تم التوصل إلى المتهم بتلك الحادثة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي وضبطه، حيث اتضح أنه مقيم من جنسية أفريقية في العقد الثاني العمر ومن أرباب السوابق، وعند سماع أقواله أفاد بأنه من قام بالاعتداء على تلك الطفلة، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالته القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.